Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinden Tufanbeyli'de kar yağışı başladı.
Adana
İlçede akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı.
Kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Geç saate rağmen dışarı çıkan çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.
Tufanbeyli Karayolları Bakımevi ekipleri sorumluluk sahalarında olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
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