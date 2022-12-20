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Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinden Tufanbeyli'de kar yağışı başladı.

Mustafa Yılmaz   | 20.12.2022
Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Adana

İlçede akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Geç saate rağmen dışarı çıkan çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

Tufanbeyli Karayolları Bakımevi ekipleri sorumluluk sahalarında olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürütüyor.





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