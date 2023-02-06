Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. Edirne'de yakalandı
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Ö'nün Edirne'de yakalandığı öğrenildi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in firari katil zanlısı Eray Ö. Yunanistan'a kaçmak isterken, hudut birliklerince yakalandı.
Eray Ö, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince askeri birlikten teslim alındı.
Zanlının Ankara'ya getirileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.