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Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. Edirne'de yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Ö'nün Edirne'de yakalandığı öğrenildi.

Cankut Taşdan   | 06.02.2023
Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. Edirne'de yakalandı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in firari katil zanlısı Eray Ö. Yunanistan'a kaçmak isterken, hudut birliklerince yakalandı.

Eray Ö, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince askeri birlikten teslim alındı.

Zanlının Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

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Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. Edirne'de yakalandı

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