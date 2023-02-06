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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan depremle ilgili "sosyal medya" uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, depremle ilgili sosyal medyada kaynağı teyit edilmemiş, gerçek dışı paylaşımların suç teşkil ettiğini belirterek, vatandaşlardan, doğru bilgi için resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.

Mehmet Tosun   | 06.02.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan depremle ilgili "sosyal medya" uyarısı

Ankara

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremden zarar gören ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara daha hızlı ve etkin bir biçimde ulaşabilmek için her türlü iletişim teknolojisinin doğru kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Organize bir biçimde yayılan gerçek dışı içerikler veya bot hesaplar aracılığıyla yapılan paylaşımların, internet ortamındaki dezenformasyonu hızlı bir biçimde artırdığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Sosyal medya ortamında art niyetli kişiler tarafından yapılan kaynağı teyit edilmemiş ve gerçek dışı paylaşımlar, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil etmektedir. Vatandaşlarımızın söz konusu paylaşımlara itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmi açıklamaları takip etmeleri önem arz etmektedir."

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