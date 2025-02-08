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Silivri'de deniz suyu çekildi

Silivri'de deniz suyunun çekilmesiyle sahilde adacıklar oluştu.

Alparslan Ermiş, Gökçe Karaköse  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Silivri'de deniz suyu çekildi Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Silivri sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle sahilde kumlardan adacıklar oluştuğu gözlendi.

Çevre sakinlerinde tedirginlik yaratan görüntülerle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bölgede kuzeydoğu yönünden poyrazın etkili olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Toros, "Rüzgarlar, kıyılarda su seviyesini etkileyebilir. Kuvvetli ve uzun süreli rüzgarlar suyu açık denize doğru çekmeleriyle su seviyesini düşürür. Öbür tarafta ise suyu kıyıya doğru iteleyerek deniz seviyesinin yükselmesine yol açabilir. Kuzeyli rüzgarlar Silivri'deki suyu alıp Bandırma tarafına doğru götürüyor. Büyük ihtimalle de Bandırma tarafında suda yükselme meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Silivri ve Bandırma gibi sahil kenarlarında yaşayanların bu olayla sık sık karşılaşabileceğini kaydeden Toros, "Bu, uzun süre rüzgar estiği zaman sıklıkla meydana gelen doğal bir süreçtir. Korkulacak bir şey yok. Bu gelgit değil, rüzgarın etkisidir." dedi.

Toros, rüzgarın çarşamba gününe kadar bölgede etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, deniz suyunun çekildiği sahil dron kamerasıyla görüntülendi.

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