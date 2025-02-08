Fatih'te denize düşen kadını balıkçılar kurtardı
Fatih'te denize düşen kadın, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.
İstanbul
Atatürk Köprüsü yakınlarında bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü. Kadını gören kıyıdaki vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak karaya çıkarılan kadın, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.