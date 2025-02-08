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Fatih'te denize düşen kadını balıkçılar kurtardı

Fatih'te denize düşen kadın, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Muhammed Gencebay Gür  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Fatih'te denize düşen kadını balıkçılar kurtardı

İstanbul

Atatürk Köprüsü yakınlarında bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü. Kadını gören kıyıdaki vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak karaya çıkarılan kadın, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

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