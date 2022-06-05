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Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Fecri Barlık, Mehmet Niyazi Deniz   | 05.06.2022
Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Siirt

Alınan bilgiye göre, M.G. idaresindeki 04 AP 002 plakalı minibüs, Veyselkarani Beldesi Karakaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki 4 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

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