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İstanbul Boğazı'nda gürültü denetimi yapıldı

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, İstanbul Boğazı'ndaki gürültü kirliliği ölçüldü.

Kübra Kara   | 05.06.2022
İstanbul Boğazı'nda gürültü denetimi yapıldı

Istanbul

Türkiye Çevre Haftası kapsamında, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığıyla birlikte İstanbul Boğazı'nda gürültü denetimi yaptı.

Ortaköy sahilden sahil güvenlik botuyla hareket eden ekipler, Boğaz'ın farklı noktalarında durarak hassas cihazla ses ölçümü gerçekleştirdi.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, Türkiye Çevre Haftası kapsamında İstanbulluların konforlu bir şehirde yaşamalarına destek olmak amacıyla eğlence yapılan sabit mekanlar, hareketli tekneler ile gemilerin ses desibellerini kontrol ettiklerini söyledi.

Belirli bir ses seviyesini aşanlara ceza uygulandığını belirten Güner, "Denetimlerimizde herhangi bir ses aşımına rastlanmadı. Malum saat gece 01.00'den sonra da zaten tamamen mekanlarda ses kapanıyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan da yaz sezonunun açılmasıyla yapılan denetimde gürültü kirliliğine ilişkin olumsuz bir sonuç almadıklarını belirterek, önümüzdeki aylarda da bu şekilde sonuç almayı beklediklerini söyledi.

Denetime, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Özgür Koçan da katıldı.

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