Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında Siirt'in Pervari ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müştereken başlatılan, J-SİHA ve P-İHA destekli olarak icra edilen Eren Abluka-27 operasyonunda Pervari ilçesi kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunun M-16 silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Öte yandan, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.