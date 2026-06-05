Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Yoğun katılımın olduğu festivalin ikinci gününde farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları gerçekleştiriliyor.

Çocuklara özel hazırlanan "Çöp Atlas" tiyatro gösterisiyle sıfır atık bilinci eğlenceli bir hikaye üzerinden anlatıldı. Minik katılımcılar gösteriyle hem eğlendi hem de doğayı korumayı öğrendi.

Palet Türk Müziği Topluluğu ve Fungistanbul konserleri ise geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen enstrümanlarla gerçekleştirilecek.

Bugün çeşitli etkinliklerle devam edecek festivalde, "Sertaç Abi ile Söyleşi" ve "Recycled Orchestra of Cateura Konseri" olacak. Sinan Akçıl ve Emre Aydın da festivalde sahne alacak.

Festivalde yer alan "Sıfır Atık Mutfağı" teori ile pratiği bir araya getirerek, gıda israfına karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen bütünleşik bir eğitim ve deneyim alanı sunacak. Mutfak, yetişkinlere ve çocuklara yönelik uzmanlık eğitimleri verecek.

Festival

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle 7 Haziran'a kadar ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak.

Festival, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikleri buluşturuyor.

Festival alanında çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar her kesime hitap eden farklı uygulamalar yer alıyor.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinden yapay zeka destekli uygulamalara, geri dönüşüm atölyelerinden sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kadar çok geniş bir içeriğe sahip festivalde döngüsel ekonomi uygulamaları, atık yönetimi sistemleri, karbon ve su ayak izi ölçüm alanları ile katılımcılar kendi çevresel etkilerini analiz edebiliyor.

Sanal gerçeklik teknolojileriyle hazırlanan özel deneyim alanlarında ise ekosistemlerde yaşanan değişimler ve iklim krizinin etkileri interaktif biçimde gözlemlenebiliyor.

Sıfır Atık Müze alanında, üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan sunumlar yer alırken, sanatın dönüştürücü gücünden yararlanılarak hazırlanan sergiler, kaynakların sınırlılığına dikkat çekerken ziyaretçileri daha sürdürülebilir bir yaşam anlayışına davet ediyor.

Festival, çevre temalı bir etkinlik olmanın ötesinde, kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve çevresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi amacıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.