Sıfır Atık Festivali'ne üçüncü gününde yoğun ilgi sürüyor

Yoğun katılımın olduğu festivalin üçüncü gününde farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları gerçekleştiriliyor.

Bugün, Veysel Çelikdemir'in kum sanatı gösterisi, Mehmet Teber ile söyleşi, çocuklara özel tiyatro oyunları ve kağıt üretimi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

[1/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. [2/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. [3/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. [4/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. [5/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. [6/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. [7/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. [8/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. [9/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. × [1/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. [2/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. [3/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. [4/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. [5/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. [6/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. [7/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. [8/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. [9/9] Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor.

Komedyen Gökhan Ünver'in günlük yaşamdan aktardığı mizah gösterisinin sunulacağı festivalde akşam saatlerinde Poizi ve Sefo sahne alacak.

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Festivalde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), uluslararası mutfaklarla alakalı çalışmalar, atıksız mutfak, mutfakta sıfır atık, enerji verimliliği ve dönüşüm estetiğiyle ilgili etkinlikler gerçekleştiriyor.

TİKA, küratör Beste Gürsu'nun "Dönüşüm Estetiği" sergisinde metal ve plastik heykellerle çevresel kaynak tüketimi ve atık yönetimini tanıtıyor. Sıfır Atık vizyonunun sadece çevresel bir politika olmadığını eserlerle aktaran TİKA, aynı zamanda kültürel ve üretici dönüşümü yaklaşımının olduğunu ortaya koymayı amaçlıyor.

Fotoğraf : Arife Karakum/AA

Sıfır Atık Festivali'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işbirliğiyle hayata geçirilen festival kapsamında farkındalık etkinlikleri yapılıyor.

Eğlenceli anlara sahne olan festivalde çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyalinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar, kağıt dönüşümüne yönelik etkinlikler ve interaktif eğitim programları da yer alıyor.

Ziyaretçilerden Meral Kanpolat, torunuyla birlikte çiçek ekimi, ahşap boyama, ebru yapım ve geri dönüşüm malzemelerinden anahtarlık yapımı gibi farklı etkinliklere katılarak verimli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Zeynep Oruç, atık olan her şeyin farklı alanlarda nasıl kullanıldığını deneyimlediklerini, festivalin hem çocuklar hem de yetişkinler için çok faydalı bir yer olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının etkinlik alanında kardeşleriyle eğitim atölyesine katılan Eymen Hüseyin Deveci ise "Festival alanında bir sürü etkinliğe katıldık ve hepsi çok eğlenceliydi. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Buradaki bütün etkinlikler ücretsiz ve istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Aynı zamanda yarışmalara da katıldık. Geri dönüşümle alakalı etkinliklere de katılarak yeni şeyler öğrendik." dedi.

Ailesiyle festival alanına gelen Beren Tangüner de festivali çok beğendiğini ve kardeşiyle birlikte şişe boyama etkinliğine katıldığını dile getirdi.

Festival alanında çöpe atılacak herhangi bir ürünün güzel bir şekilde nasıl değerlendirilebileceğini gördüklerini belirten Derya Özdemircioğlu, yemek atıklarıyla ilgili etkinliğe katıldıklarını aktardı.

Özdemircioğlu, "Sebze kabuklarıyla sebze suyu yapılabileceğini, çorbalara eklenebileceğini, patates kabuklarıyla yemeklerin üzerine süs yapılabileceğini öğrendik. Cam kırıklarıyla boyama yapılıp mozaik şeklinde eserlere çevrilebileceğini gördük." diye konuştu.

Arkadaşıyla beraber 3 gündür festivale geldiklerini belirten Alev Özkan da "Festivaldeki detaylar çok güzel. Dün sosyal dönüşüm alanında ahşap ve cam boyama, bez çanta baskısı gibi etkinliklere katıldık. Çok fazla etkinlik var ve yetişemiyoruz. 'Sıfır Mutfak' alanında bizim atık olarak gördüğümüz, bazı insanların ise direkt çöp olarak gördüğü bütün malzemeleri yemekte kullanabileceğimizi gördük." ifadelerini kullandı.

Özkan, festival alanında sebze kabuğundan, kahve telvesine kadar bütün atıkların değerlendirilmesinin önemini öğrendiklerini, sıfır atık anlayışını desteklediğini ve festivalin çocuklara farkındalık kazandırmak için etkili bir alan olduğunu kaydetti.

Yusuf Gökay Küçük ve kardeşi Yiğit Göker Küçük, çevre bilinciyle ilgili etkinliklerin eğlendirirken öğrettiğini anlattı.

Festival

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle 7 Haziran'a kadar ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak.

Festival, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikleri buluşturuyor.

Festival alanında çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar her kesime hitap eden farklı uygulamalar yer alıyor.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinden yapay zeka destekli uygulamalara, geri dönüşüm atölyelerinden sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kadar çok geniş bir içeriğe sahip festivalde döngüsel ekonomi uygulamaları, atık yönetimi sistemleri, karbon ve su ayak izi ölçüm alanları ile katılımcılar kendi çevresel etkilerini analiz edebiliyor.

Sanal gerçeklik teknolojileriyle hazırlanan özel deneyim alanlarında ise ekosistemlerde yaşanan değişimler ve iklim krizinin etkileri interaktif biçimde gözlemlenebiliyor.

Sıfır Atık Müze alanında, üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan sunumlar yer alırken, sanatın dönüştürücü gücünden yararlanılarak hazırlanan sergiler, kaynakların sınırlılığına dikkat çekerken ziyaretçileri daha sürdürülebilir bir yaşam anlayışına davet ediyor.

Festival, çevre temalı bir etkinlik olmanın ötesinde, kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve çevresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi amacıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.