Dolar
14.68
Euro
16.22
Altın
1,922.67
ETH/USDT
3,482.60
BTC/USDT
46,290.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şiddetli rüzgar ağaç devirdi, çatıları uçurdu

Çorum'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluşurken; Yozgat ve Kırıkkale'de de şiddetli rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Kemal Ceylan   | 03.04.2022
Şiddetli rüzgar ağaç devirdi, çatıları uçurdu

Ankara

Çorum'da iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Hürriyet Meydanı'ndaki bir çam ağacı, yol kenarında park halindeki, Habip Arduçtepe'ye ait 19 ACN 385 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri de devrilen ağacı aracın üzerinden kaldırdı.

Otomobilde hasar oluştu. Devrilen ağacın köklerinin ise çürüdüğü görüldü.

Ağacın kaldırılmasıyla yolda ulaşım yeniden sağlandı.

Yozgat

Yozgat'ta toz bulutu oluşturan şiddetli rüzgar, Aşağı Çatak Mahallesi'nde bir apartman ve Karatepe Mahallesi'nde bir sitenin çatısında hasara yol açtı.

Rüzgar nedeniyle çatıdan kopan kalas parçaları etrafa saçıldı, yıkılan baca ise bir iş yerine zarar verdi.

İş yeri sahibi Selahattin Koştan, şiddetli rüzgarın çatıyı olduğu gibi yere indirdiğini söyledi.

Çatıdan kopan parçaların otomobillere de zarar verdiğini anlatan Koştan, "Benim iş yerimde de hasar oluştu. Çatıyı rüzgar kaldırınca bacadaki tuğlalar dükkanın tavanını indirdi." dedi.

Yozgat Belediyesi ekipleri, sokakta güvenlik tedbiri alarak iş makinesiyle yoldaki kalasları temizledi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de de şiddetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sanayi Mahallesi 1473. Sokak'ta bir evin çatısı, kuvvetli rüzgardan komşu evin avlusuna uçtu.

Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatıdan kopan parçalar, ekiplerin yardımıyla kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 9 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini geçti
Kovid-19 ölüm oranları, influenzanın tarihsel evrimindeki gibi düşüşe geçti
Çin'de son 24 saatte 1506, Hong Kong'da 4 bin 475 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Şiddetli rüzgar ağaç devirdi, çatıları uçurdu

Şiddetli rüzgar ağaç devirdi, çatıları uçurdu

Çorum'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Meteorolojiden bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve toz taşınımı uyarısı

Çorum'da kuraklıktan etkilenen Çomar Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

Çorum'da kuraklıktan etkilenen Çomar Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
Çiftçinin tarlasında bulduğu 3 bin 300 yıllık bilezik Çorum Müzesi'nde sergileniyor

Çiftçinin tarlasında bulduğu 3 bin 300 yıllık bilezik Çorum Müzesi'nde sergileniyor
Yerli mobil hız tespit sistemi Çorum'da kullanılmaya başlandı

Yerli mobil hız tespit sistemi Çorum'da kullanılmaya başlandı