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Türk Yıldızları Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'un semalarında gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Sultan Alparslan'ın şehri Muş'ta gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İbrahim Yaldız, Şener Toktaş   | 03.04.2022
Türk Yıldızları Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'un semalarında gösteri yaptı

Muş

Tarihi Murat Köprüsü'nde yapılan gösteri uçuşu, uçakların havada ay yıldız çizmesiyle başladı.

Gösteriyi izleyen Vali İlker Gündüzöz, gazetecilere, Muşluların büyük teveccühüyle Murat Köprüsü ve Sultan Alparslan Parkı'nda Türk Yıldızları'nın gösterisini izlediklerini söyledi.

"İnşallah gelecek yıl daha detaylı ve uzun bir gösteri olur." diyen Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Pilotlarımızla ve komutanlarıyla da görüştük. Bu yıl kısa da olsa Türk Yıldızları'nın gerçekten bu tarihi köprünün üzerindeki güzel uçuşları ve gösterilerini izledik. Bu gösteri güzel bir değişiklik oldu. Mübarek ramazan ayında insanların gidip vakit geçireceği, aileleriyle soluklanabileceği bir aktivite oldu. Gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerine ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. İlgi çok iyiydi. Muşlu kardeşlerime teşekkür ediyorum."

Gösteriyi, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar, uçakların hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.

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