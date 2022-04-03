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Hakkari'de şehit olan Asteğmen Kupşen İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düşen ve arama çalışmalarında naaşına ulaşılan şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Tezcan Ekizler   | 03.04.2022
Hakkari'de şehit olan Asteğmen Kupşen İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı

İzmir

Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in (25) Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törenin ardından hava yoluyla İzmir'e getirildi.

Şehit Kupşen için Gaziemir'deki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin annesi Necla, babası Fikret, ikiz kardeşi Serhat, kız kardeşi Pınar Kupşen ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Ceyda Bölünmez Çankırı, Atilla Kaya, Cemal Bekle, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Bedri Serter, Atila Sertel, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Cenaze namazının ardından Abdullah Kürşat Kupşen'in cenazesi, Kadifekale Hava Şehitliği'nde defnedildi.

Bekar olan Kupşen'in 8 aylık asker olduğu öğrenildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 31 Mart'taki devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in dün naaşına ulaşılmıştı.

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