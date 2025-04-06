Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşeceğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden alınan verilere göre, yarından itibaren ülkemizde hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) April 6, 2025
❄️ Soğuk havanın etkisiyle sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin
4- 6 derece, diğer bölgelerde ise 8-10 derece altına inecek.
‼️Ani sıcaklık… pic.twitter.com/AAV9F8dLkI
Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek yurtta, sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer bölgelerde ise 8-10 derece altına inecek.
Yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava batıda hafta sonuna kadar, diğer bölgelerde ise gelecek hafta başına kadar etkisini gösterecek.
Ayrıca Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor.
En düşük sıcaklığın Ankara'da sıfırın altında 2, İstanbul'da 2, İzmir'de 5, Konya'da sıfırın altında 2, Antalya'da 8, Bolu'da sıfırın altında 2, Samsun'da 4, Trabzon'da 3, Erzurum'da sıfırın altında 6, Malatya'da sıfırın altında 1 ve Diyarbakır'da 3 derece olması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.