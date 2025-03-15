Sıcak havayı değerlendiren bazı İstanbullular denize girdi
İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla sahile giden bazı vatandaşlar denize girdi.
İstanbul
Hava sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıktığı kentte birçok vatandaş, hafta sonunu sahillerde ve parklarda geçirdi.
Menekşe Plajı'nda güneşli havanın tadını çıkaran bazı vatandaşlar, banklarda oturup kumsalda yürüdü, bazıları da denize girdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.