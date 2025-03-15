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Sıcak havayı değerlendiren bazı İstanbullular denize girdi

İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla sahile giden bazı vatandaşlar denize girdi.

Ferhat Yasak  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Sıcak havayı değerlendiren bazı İstanbullular denize girdi Fotoğraf: Engin Zafer/AA

İstanbul

Hava sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıktığı kentte birçok vatandaş, hafta sonunu sahillerde ve parklarda geçirdi.

Menekşe Plajı'nda güneşli havanın tadını çıkaran bazı vatandaşlar, banklarda oturup kumsalda yürüdü, bazıları da denize girdi.

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