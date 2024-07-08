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"Sibergöz-50" operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-50" operasyonlarında, hesaplarında 364 milyon lira işlem hacmi bulunan 24 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
"Sibergöz-50" operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, Elazığ, Niğde ve Edirne merkezli Adana, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Amasya, Ankara, İzmir, Kastamonu ve Muğla olmak üzere 13 ilde "Sibergöz-50" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği, cinsel taciz ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 364 milyon lira işlem hacmi bulunan 24 şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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