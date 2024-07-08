Dolar
32.68
Euro
35.40
Altın
2,378.94
ETH/USDT
2,921.50
BTC/USDT
55,663.00
BIST 100
10,954.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ordu ve Muş'ta selde vefat edenler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu ve Muş'taki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi.

Gazi Nogay  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ordu ve Muş'ta selde vefat edenler için başsağlığı mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde meydana gelen aşırı yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Ordu ve Muş'taki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimizin ilgili tüm birimleri görevlerinin başında, halkımızın yanındadır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İŞKUR'un verilerini paylaştı
Sağlık Bakanlığı, sel bölgesinde 7 UMKE timi ve 22 ambulansın görevlendirildiğini bildirdi
Türkiye ve dünya gündemi
"Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu"nun ilk toplantısında vize sıkıntıları da ele alınacak
Küçükçekmece'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığı, sel bölgesinde 7 UMKE timi ve 22 ambulansın görevlendirildiğini bildirdi

Sağlık Bakanlığı, sel bölgesinde 7 UMKE timi ve 22 ambulansın görevlendirildiğini bildirdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'deki Türk toplumu ile buluştu: Önümüzdeki döneme çok daha güçlü giriyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ordu ve Muş'ta selde vefat edenler için başsağlığı mesajı

Muş'ta sele kapılan genç kız hayatını kaybetti

Muş'ta sele kapılan genç kız hayatını kaybetti
Pakistan'da eriyen buzulların yol açtığı selde yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi

Pakistan'da eriyen buzulların yol açtığı selde yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Ordu'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Ordu'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet