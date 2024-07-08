TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ordu ve Muş'ta selde vefat edenler için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu ve Muş'taki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde meydana gelen aşırı yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:
"Ordu ve Muş'taki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimizin ilgili tüm birimleri görevlerinin başında, halkımızın yanındadır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Ülkemiz genelinde meydana gelen aşırı yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) July 7, 2024
Ordu ve Muş'taki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Devletimizin ilgili…