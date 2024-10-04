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"Siberağ-9" operasyonlarında 115 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde "yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, ödeme sistemleri ve bilişim" suçlarına yönelik "Siberağ-9" operasyonlarında 115 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
"Siberağ-9" operasyonlarında 115 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Giresun, Sivas, Mardin, Osmaniye, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Mersin, Kırşehir, Batman, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Çorum, Konya, Adıyaman, Nevşehir, Kocaeli ve Trabzon'da "Siberağ-9" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 4 gün içinde yakalanan 115 şüpheliden 17'sinin tutuklandığı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiği ve 96'sının işlemlerine devam edildiği bilgisini veren Yerlikaya, 36 milyon lira değerindeki 3 ev ve 3 araca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca satılamaz/devredilemez şerhi konulduğunu, aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktardı.

Siber suçlar ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğine işaret eden Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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