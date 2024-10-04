Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024'e katılacak.
(Adana/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Yılı ve 2024-2025 Buhurizade Mustafa Itri Kültür Sanat Sezonu açılış programlarına iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEİK Afetlerde Dijital Teknolojileri Rehberi tanıtımı ile DEİK Dijital Ekonomi İstişare Toplantısı'na, Ümraniye İş Dünyası Buluşması'na ve STK Temsilcileri ile Kanaat Önderleri Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/10.00/16.45/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekmeköy Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak, Ataşehir metro istasyonuna ziyarette bulunacak, Esenyurt'ta üye katılım törenine iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/17.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut Şantiye Alanı'nda basın açıklaması yapacak.
(Adıyaman/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adana Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek il değerlendirme toplantısına katılacak, TEKNOFEST alanını ziyaret edecek.
(Adana/10.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığını, Çekmeköy Müftülüğünü, Çatalmeşe Huzurevini ve bölgedeki esnafı ziyaret edecek, muhtarlarla buluşacak, Trabzonlular Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/12.30/14.30/15.00/16.00/16.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı devlet hesapları bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.
(Ankara/14.30/18.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile görüşecek, "Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" imza törenine katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler ile İran'ın İsrail'e balistik füzelerle düzenlediği saldırının yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut/Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı işbirliğinde Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu düzenlenecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde "Künhü'l Ahba" kitabının tanıtım toplantısına katılacak, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven" ile "Warhol'un Dünyası - Pop Art'ın İkonu" sergilerini gezecek ve basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/10.30/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eylül 2025'te Rize-Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilecek Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin tanıtım toplantısına katılacak.
(Rize/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.
(Rize/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası başlayacak; Erzurumspor FK-Boluspor ve Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçları yapılacak.
(Erzurum/Çorum/20.00) (Fotoğraflı)
4- THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında; Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak; Anadolu Efes ise İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak.
(İstanbul/20.30/Bologna/22.00) (Fotoğraflı)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersinspor maçıyla başlayacak.
(Denizli/19.00) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası, Beşiktaş-Mihalıççık Belediyespor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
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