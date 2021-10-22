Selimiye Camisi sisle kaplandı
Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ve anıtsal yapılar sisle kaplandı.
Edirne
Edirne'nin yüksek kesimlerinde sabah sis etkili oldu. Sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü kentte trafik ekipleri kavşaklarda önlem aldı.
Sisle kaplanan Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca köprüleri ile anıtsal yapılar güzel görüntüler oluşturdu.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.