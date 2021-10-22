Dolar
9.64
Euro
11.22
Altın
1,792.43
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,462.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Selimiye Camisi sisle kaplandı

Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ve anıtsal yapılar sisle kaplandı.

Gökhan Zobar, Cihan Demirci   | 22.10.2021
Selimiye Camisi sisle kaplandı Fotoğraf: Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı

Edirne

Edirne'nin yüksek kesimlerinde sabah sis etkili oldu. Sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü kentte trafik ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Sisle kaplanan Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca köprüleri ile anıtsal yapılar güzel görüntüler oluşturdu. 

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya'nın Melbourne kentinde 'dünyanın en uzun tam kapanması' sona erdi
DSÖ, sağlık çalışanlarının Kovid-19'dan korunması için çabaların artırılmasını istedi
Sağlık Bakanı Koca: İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var
Türkiye'de 28 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de 17 Temmuz'dan bu yana ilk kez 50 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Selimiye Camisi sisle kaplandı

Selimiye Camisi sisle kaplandı

Selimiye Meydanı düzenleme çalışmaları devam ediyor

Edirne'deki Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camiler inanç turizmine önemli katkı sağlıyor