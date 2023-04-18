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Selimiye Camisi Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

Edirne'nin simge yapılarından Selimiye Camisi'nde Ramazan Bayramı hazırlığı yapılıyor.

Cihan Demirci  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Selimiye Camisi Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor Fotoğraf: Cihan Demirci / AA

Edirne

Restorasyon çalışmaları devam eden caminin ibadete açık alanı, görevliler tarafından bakımdan geçirildi.

Halıları yıkanan caminin avlusundaki şadırvanın etrafında ve bahçesinde düzenlemeler yapıldı.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, AA muhabirine, Edirnelilerin ramazanı teravihlerle, mukabelelerle coşkulu bir şekilde geçirdiğini söyledi.

Kadir Gecesi'nin ardından bayram hazırlıklarına başladıklarını belirten Başoğlu, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ve tüm camilerde bakım ve temizlik çalışmaları yapıldığını dile getirdi.

Başoğlu, şunları kaydetti:

"Umuyoruz ki Cenab-ı Mevla yapmış olduğumuz tüm ibadetlerimizi kabul ederek bizleri sağlıklı huzurlu bir şekilde Ramazan Bayramı'na eriştirsin. Ramazan ve Kur'an ayı hürmetine Ramazan Bayramı'nda milletçe ve ülkece birlik ve beraberlik içerisinde depremzede, yoksul ve yetim kardeşlerimizle bir arada olabilmeyi bayram sevincimize onları da ortak edebilmeyi nasip eylesin. Şimdiden tüm halkımızın bayramını tebrik ediyorum. Rabbimden bütün isteklerin kabul olması dileğiyle hayırlı bayramlar diliyorum."

Selimiye'nin mermerleri gül suyu ile silindi

Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli de yoğun geçen Kadir Gecesi'nin akabinde bakım çalışması gerçekleştirdiklerini anlattı.

Görevlilerin ziyarete açık olan bahçe ve caminin iç kısmında temizlik yaptığını belirten Serenli, "Gül suyu ile caminin mermer kısımlarının temizliği yapılıyor, çalışmalara devam ediliyor. Bayrama hazır bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Selimiye Camisi'nin restorasyon çalışmalarının başladığı ilk gününden itibaren ibadete açık olduğunu anlatan Serenli, "İbadet burada hiçbir vakit aksamadı. Genelde restorasyona giren camilerde ibadete kapanır düşüncesi, algısı var ama ilk günden itibaren hiç ibadete kapatılmadı camimiz. Vatandaşlarımız açık olan kısımda ibadetlerini yaptı. Tadilat döneminde en az 500 kişiyle namaz kıldık."

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