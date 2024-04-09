Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde askeri şehitlikleri ziyaret etti.
Ankara
Cebeci Askeri Şehitliği
Erken saatlerden itibaren şehitliğe gelen şehit aileleri ve gaziler, Türk bayraklarıyla donatılmış kabirlerin bakımlarını yaptı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2018'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin annesi Ayfer Dökmeci, bayramın geldiğini hissedemediğini söyledi.
Oğlunu kaybetmesinin üzerinden 11 bayram geçtiğini, gün geçtikçe daha çok özlediğini ifade eden anne Dökmeci, "Nasip olursa her gün buradayız. Oğlunun sünneti olacaktı ona gelecekti, davetiyeleri dağıttı ama kısmet olmadı." dedi.
Suriye'de 2019'da Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un amcası Yetkin Coşkun da buruk bir sevinç yaşadığını ifade etti.
Acılarının çok ağır olduğunu belirten Coşkun, "Diyecek hiçbir şey yok. Burada onlar gibi bir sürü genç, vatan için kanını dökmüş, şehit olmuş. Allah kimseye evladının acısını göstermesin. Vatan sağ olsun." diye konuştu.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı anma programı düzenledi
Şehitlikte, ayrıca Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca anma programı düzenlendi.
Vakfın Genel Başkanı Lokman Aylar ve üyeler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle tek tek bayramlaştı.
Aylar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm şehitleri rahmetle yad ederek, şehit ailelerinin bayramını kutladı.
Şehit anne ve babaların sabahın erken saatlerinde gurur ve onur verici bir duyguyla vatan için feda ettikleri çocuklarıyla bayramlaşmaya geldiklerini dile getiren Aylar, "Bugün aslında burada şehitlerimizle bayramlaşıyoruz. Onlar için bedel ödeyen, aslında bu vatan toprakları için bedel ödeyen, bu toprakların vatanı olması için bedel ödeyen kahraman şehitlerimizle, silah arkadaşlarımızla bayramlaşmaya geldik. Onların bayramlarını kutluyoruz." dedi.
Kadifekale Hava Şehitliği
İzmir'de şehit yakınları, çocuklarının mezarları başında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.
Fotoğraf: Lokman İlhan/AA
Mezarlara karanfil bırakan aileler, mezar taşlarını yıkadı. Bazı şehit aileleri, kendi çocuklarının mezarları ile birlikte diğer şehit mezarlarının da bakımını yaptı.
Hatay'ın Serinyol ilçesinde 2003 yılında şehit olan Jandarma Çavuş Mustafa Mutlu'nun babası Kasım Mutlu, AA muhabirine, bayramların sevinç kaynağı olduğunu, ancak şehit aileleri olarak bayramları hüzünlü geçirdiklerini söyledi.
Her bayram çocuklarının mezarına geldiklerini belirten Mutlu, şöyle konuştu:
"Biz onlara geliyoruz. Çünkü onlar bizim elimize öpmeye gelmeyecekler. Biz de onların bayramını kutlamaya geldik. Mezarı temizleyip, sildik. Nasıl evimizde bayram temizliği yapıyorsak burada da onu hissettirmek istedik. Ne kadar da hüzünlü olsak bizler inanın buraya geldiğimizde değişiyoruz. Buradan ayrılmak istemiyoruz ama hayat devam ettiği için mecbur gideceğiz. Bayram boyunca, şehit aileleri çocuklarının yanına koşuyor. Bu şekilde bir teselli buluyoruz."
Şırnak'ta 1999 yılında şehit olan Jandarma Komando Çavuş Akın Aydın'ın kardeşi Volkan Aydın da abisinin şehit olmasının üzerinden 25 yıl geçtiğini ancak o günü dün gibi hatırladıklarını ifade etti.
Her bayram arifesinde ailece şehitliğe geldiklerini kaydeden Aydın, "Bayramlaşıyoruz burada. Bayramın adı bayram ama bizim için bayram gelip ziyaret etmek." dedi.
Anne Emriye Aydın da oğluyla bayramlaştığını, 25 yıl geçse de oğlunun acısını unutamadığını söyledi.
Çorum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerine bayram şekeri bırakıldı
Şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde Çorum Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti.
Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA
Erken saatlerden itibaren Şehitlik'e giden vatandaşlar, kabirlerin başında Kur'an okuyup dua etti.
Bazı şehit yakınlarının şehit kabirlerinin yanına Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram şekeri bıraktığı görüldü.
Edirnekapı Şehitliği
Sabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, kabirlere karanfil bırakıp Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehitlikte görevli jandarma personeli de ailelere başsağlığı diledi.
Fotoğraf: Hakan Akgün/AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mezarlığa gelen ailelere, lokum ve kolonya ikramında bulundu, karanfil verdi.
Edirnekapı Şehitliği, arife gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşadı.
Her cuma oğlunun mezarını ziyaret ediyor
Ankara'da 2011'de eğitim uçuşu sırasında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşçı'nın babası Müslüm Taşçı, 2011'den beri her gün aynı acıyı yaşadığını söyledi.
Haftanın en az üç günü mezarlıkta olduğunu belirten Taşçı, yetkililerden, oğlunun isminin Güngören'de okuduğu ilkokula verilmesini istedi.
Hakkari'de 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan silahlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel'in babası Kani Gürel, oğlunun vefatından beri her cuma mezarlık ziyareti yaptığını anlattı.
Oğlunun mezarını ziyaret etmek için memlekete gitmediklerini belirten Gürel, "Memlekete gidemedik, küser, darılır bize annem, babam gelmedi diye. Oğlumuzla koştuk. Allah razı olsun. Kendisi bizi yüceltti, onurlandırdı. Şehit kendisi, baş tacımız. Çok nazik bir insandı. Şehit olacağı belliydi zaten. Kendisi bizi hiç üzmedi... Kendisinden ne incindik ne darıldık. Zaten çocukluğundan beri 'Baba ben şehit olacağım.' diyordu. En son gitti, şehit oldu." ifadelerini kullandı.
Tunceli'de 1995'te şehit olan Jandarma Komando Er Ahmet Üvenç'in kardeşi Erkan Üvenç, "Bizler yine her bayram olduğu gibi burada, ailemizle beraber ağabeyimizin yanındayız. Biz aileler için buruk bayram geçiyor böyle zamanlarda. Haftada en az bir iki kez burada bulunuyoruz. Ziyaret ediyoruz. Manevi olarak kendimizi mutlu, huzurlu hissediyoruz, burada olduğumuz zaman." dedi.
Ahmet Üvenç'in annesi Penpe Üvenç ise oğlunun, askerliğinin bitmesine bir hafta kala şehit olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.