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Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'da gece saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürdü.

Rauf Maltaş  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Kent genelindeki yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu.

Bazı araçlar, trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti.

Şanlıurfa ve çevre iller için yağış uyarısında bulunulmuştu.

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