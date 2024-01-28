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Şehit polis memuru Cengiz Parlak, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Cengiz Parlak'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.

Hülya Turan  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Şehit polis memuru Cengiz Parlak, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Hülya Turan - AA

Amasya

Şehit Parlak için Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, şehidin yakınları ile Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı İhsan Kaya, Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin yakınları, tören sırasında gözyaşı döktü.

Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, törende yaptığı konuşmada, "Türk Polis Teşkilatı olarak vatanın bölünmez bütünlüğü için ülke çapında görev yapmaktayız. Bugün acımız ve hüznümüz büyük. Ama boynumuzu bükmüyor, gözyaşımızı içimize akıtıyor ve hüznümüzü kalbimize gömüyoruz. Bu millet şehit olmayı onur ve gurur kaynağı olarak görmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı 2 polisimize acil şifalar diliyorum." dedi.

Parlak'ın naaşı, Kara Mustafa Paşa Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'nde defnedildi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polisin bulunduğu araç, yabancı plakalı tırla çarpışmış, polis memuru Cengiz Parlak (36) şehit olmuştu.

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