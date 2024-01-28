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Dışişleri Bakanlığı: Bazı ülkelerin UNRWA'ya yardımları durdurmasını endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yapılan yardımların durdurulmasını endişeyle karşıladıklarını bildirdi.

Can Efesoy  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Dışişleri Bakanlığı: Bazı ülkelerin UNRWA'ya yardımları durdurmasını endişeyle karşılıyoruz

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı ülkelerin UNRWA'ya yaptıkları yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

UNRWA'nın milyonlarca Filistinli mültecinin hayati ihtiyaçlarını, son derece zor şartlar altında karşıladığı belirtilen açıklamada, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana UNRWA’nın 150’den fazla çalışanının, İsrail tarafından öldürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, UNRWA’nın birkaç mensubuna yönelik birtakım iddialar nedeniyle bu kuruluşa yapılan yardımların durdurulmasının "öncelikle Filistin halkına" zarar vereceği vurgulanarak, UNRWA’ya yardımları kestiğini açıklayan ülkelerin bu kararlarını gözden geçirmeleri temenni edildi.


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Dışişleri Bakanlığı: Bazı ülkelerin UNRWA'ya yardımları durdurmasını endişeyle karşılıyoruz
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