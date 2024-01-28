Dışişleri Bakanlığı: Bazı ülkelerin UNRWA'ya yardımları durdurmasını endişeyle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yapılan yardımların durdurulmasını endişeyle karşıladıklarını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı ülkelerin UNRWA'ya yaptıkları yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.
- İsrail, UNRWA'ya savaş açarak Filistinlilere yardım kaynaklarını kurutmaya çalışıyor
- UNRWA: Finansal desteğin kesilmesi, Gazze'de yardım çalışmalarının sonlanmasına yol açabilir
- Guterres, UNRWA'ya desteği kesen ülkelere kararlarından dönme çağrısında bulundu
- Filistin, UNRWA'ya fon sağlamayı geçici olarak durduran ülkeleri bundan vazgeçmeye çağırdı
- Almanya ve Hollanda, UNRWA’ya geçici olarak yeni fonları onaylamayacağını duyurdu
- İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin yığıldığı Refah'ta "gıda krizi" yaşanıyor
UNRWA'nın milyonlarca Filistinli mültecinin hayati ihtiyaçlarını, son derece zor şartlar altında karşıladığı belirtilen açıklamada, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana UNRWA’nın 150’den fazla çalışanının, İsrail tarafından öldürüldüğü hatırlatıldı.
Açıklamada, UNRWA’nın birkaç mensubuna yönelik birtakım iddialar nedeniyle bu kuruluşa yapılan yardımların durdurulmasının "öncelikle Filistin halkına" zarar vereceği vurgulanarak, UNRWA’ya yardımları kestiğini açıklayan ülkelerin bu kararlarını gözden geçirmeleri temenni edildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.