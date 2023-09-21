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Şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt'un cenazesi Hatay'da defnedildi

Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un cenazesi, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Muzaffer Çağlıyaner, Halis Kalkan  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt'un cenazesi Hatay'da defnedildi

Hatay

Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un cenazesi, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Bozkurt'un Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Jandarma Komutanlığı Alay İçtima Alanı'nda düzenlenen törenin ardından Dörtyol'a getirildi.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınması sonrasında cenaze, törenin yapılacağı Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek Kum Yığını Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi Fatma, babası Remzi, eşi Meltem Bozkurt ve kardeşleri törende gözyaşı döktü.

Öğle namazı sonrası Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Bozkurt'un naaşı, aynı mezarlıkta defnedildi​​​​​​​.

Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'taki bir apartman dairesinde dün, uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın yapmıştı. Arama için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli A.D. tarafından tabancayla ateş açılmış, yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Hasan Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen şehit olmuştu.

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