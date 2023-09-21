Kaynaşlı-Abant kavşaklarının belli bir bölümü 46 gün süreyle trafiğe kapatılacak
İstanbul-Ankara arası Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşaklarında 23 kilometrelik kesim, 25 Eylül-9 Kasım'da onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül saat 08.00'den 9 Kasım saat 17.00'ye kadar, 46 gün süreyle, trafiğe kapalı olacak.
Bu süre boyunca anılan kesimde Ankara istikametindeki trafik D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak, otoyolun İstanbul istikameti ise hizmet vermeye devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.