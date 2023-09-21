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Kaynaşlı-Abant kavşaklarının belli bir bölümü 46 gün süreyle trafiğe kapatılacak

İstanbul-Ankara arası Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşaklarında 23 kilometrelik kesim, 25 Eylül-9 Kasım'da onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Mert Davut  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Kaynaşlı-Abant kavşaklarının belli bir bölümü 46 gün süreyle trafiğe kapatılacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül saat 08.00'den 9 Kasım saat 17.00'ye kadar, 46 gün süreyle, trafiğe kapalı olacak.

Bu süre boyunca anılan kesimde Ankara istikametindeki trafik D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak, otoyolun İstanbul istikameti ise hizmet vermeye devam edecek.

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Kaynaşlı-Abant kavşaklarının belli bir bölümü 46 gün süreyle trafiğe kapatılacak
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