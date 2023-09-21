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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temaslarını tamamlamasının ardından "TRK" uçağıyla saat 15.00'te İstanbul'a geldi.

Kaan Bozdoğan  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer de yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, karşılamanın ardından havalimanından ayrıldı.

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