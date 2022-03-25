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Şehit havacı Uzman Çavuş Güleş son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de eğitim alanındaki silah kazası sonucu şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Orhan Pehlül, Yasin Dikme   | 25.03.2022
Şehit havacı Uzman Çavuş Güleş son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Orhan Pehlül - Anadolu Ajansı

Adıyaman

Şehit Güleş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, merkeze bağlı Doyran köyü meydanına getirildi.

Burada şehidin eşi Sevda Güleş, çocukları Nisa, İrem ve Ahmet Güleş ile kardeşi Mustafa Güleş, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Mahmut Güleş'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınarak köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Hava Eğitim Komutan Yardımcısı Tümgeneral Selçuk Aygün, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İzmir'de, Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş, dün eğitim alanında silah kazası sonucu şehit olmuştu.

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