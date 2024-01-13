Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,540.30
BTC/USDT
42,703.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
logo
Gündem

Şehit haberleri sanat dünyasını yasa boğdu

Ünlü sanatçılar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin yasını tutuyor.

Fatih Türkyılmaz  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Şehit haberleri sanat dünyasını yasa boğdu

İstanbul

Birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, Türk halkına başsağlığı diledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci ve piyanist Yücel Arzen, X sosyal medya hesabından Türk bayrağı görseli paylaşarak, "Kahrolsun Emperyalizm Kahrolsun Siyonist Emperyalistlerin Kuklaları… Yaşasın Tam bağımsız ve hür Türkiye. Pençe Kilit Bölgesindeki hain pusuda 'VATAN' diyerek şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğe Allah'tan rahmet. ailelerine baş sağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Doğa Rutkay, "Hayat duruyor biriniz çekip gidince… Kalbimiz kuruyor ocağa düşen ateşle… Cennet mekanında huzurla uyuyun." mesajını paylaştı.

Şarkıcı Hadise, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyorum..." notunu paylaşırken Ziynet Sali de "Kahraman evlatlarımız, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize şifalar diliyorum." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

"Kahrolsun terör! Kahrolsun katiller!"

Gülben Ergen, "Allah'ım sabır versin. Kahrolsun terör! Kahrolsun katiller!" paylaşımıyla teröre tepki gösterirken, şarkıcı Mustafa Sandal ise şu cümleyi paylaştı:

"Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize şifa dilerim."

Komedyen Tolga Çevik de "Gece vakti gelen üzücü haberi az önce öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerime acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Şarkıcı Ferhat Göçer, Türk bayrağı paylaşımı yaparak, "Derin bir üzüntü içinde, şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum…" cümlesini dile getirdi.

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu ise "Kardeşlerimi her zaman rahmetle ve minnetle hatırlayacağım. Onlar ölmedi, onlar bizimle... Nur içinde yatsınlar." paylaşımını yaptı.

Haluk Levent, Alişan, Engin Altan Düzyatan, Ahmet Kural, Sinan Akçıl, Ayşegül Aldinç, Soner Sarıkabadayı, Zeynep Mansur, Yekta Kopan, Bergüzar Korel, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Demet Akbağ, Demet Akalın, İbrahim Büyükak, Emre Aydın, Ebru Gündeş, Şevket Çapkınoğlu, Volkan Konak ve Deniz Baysal Yurtçu da sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan sanatçılar arasında yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki'den, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü
Milli Savunma Bakanı Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı başladı
Şehit haberleri sanat dünyasını yasa boğdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü

Benzer haberler

Bakan Özhaseki'den, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü

Bakan Özhaseki'den, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü

Milli Savunma Bakanı Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı

Şehit haberleri sanat dünyasını yasa boğdu

Adalet Bakanı Tunç: Şehitlere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 10 şüpheliden, 3'ü yakalandı

Adalet Bakanı Tunç: Şehitlere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 10 şüpheliden, 3'ü yakalandı
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek

Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için Şırnak'ta tören yapıldı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için Şırnak'ta tören yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet