Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, görüşmede, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.
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