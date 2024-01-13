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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü.

Kaan Bozdoğan  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü -

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, görüşmede, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.


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