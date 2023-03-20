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Seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için son gün

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapacakları adaylık başvurusu, saat 17.00'de sona erecek.

Aylin Dal  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için son gün

Ankara

Cumhurbaşkanı adaylığı için TBMM'de grubu bulunan ya da son seçimde yüzde 5 oy alan siyasi partiler ya da 100 bin vatandaş, bulundukları ilçe seçim kuruluna imza vererek aday teklifinde bulunabilecek.

YSK'nin Seçim Takvimi'ne göre, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ye yapacakları adaylık başvurusu saat 17.00'de sona erecek.

Seçmenlerce aday gösterilmek isteyen kişiler, kimlik ve açık adres bilgilerini içeren başvuru dilekçesi ve seçilme yeterliğine ilişkin belgelerle YSK'ye bizzat başvuracak.

Bu kişilerin, en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarının on katı olan 555 bin 980 lirayı, ilgili maliye veznesine yatırması gerekecek.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden adaylık başvurusu kabul edilenler, yarın YSK tarafından ilan edilecek ve seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim kurullarında 22 Mart 2023 Çarşamba günü teklifte bulunulmaya başlanacak.

Teklif süresi 27 Mart 2023 Pazartesi günü saat 20.00'de sona erecek. Bu tarihler arasında gerekli 100 bin imza toplanacak.

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde ödediği ücret iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazineye gelir kaydedilecek.

Seçmenler, YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi, 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

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