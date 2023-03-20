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Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinde haftada iki gün Enderun usulü teravih namazı kılınacak

Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinde haftada iki gün Enderun usulü teravih namazı kılınacağını belirtti.

Hakan Mehmet Şahin  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinde haftada iki gün Enderun usulü teravih namazı kılınacak

Edirne

Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, bir restoranda düzenlediği basınla tanışma toplantısında medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Edirne'de göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başoğlu, kentin tarihi camileriye, kültürel yapısıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Kentte, ramazan ayı hazırlıklarına da değinen Başoğlu, "Çarşambayı perşembeye bağlayan akşam inşallah ilk teravih namazımızı kılacağız. Ramazan ayı hazırlıklarımızı tamamladık, camilerimizi temizledik. Her sene olduğu gibi bu yılda bütün camilerimizde mukabele okunacak." dedi.

Başoğlu, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinde haftada iki gün Enderun usulü teravih namazı kılınacağını dile getirdi.

Lari ve 2. Bayezid camilerinde ise hatimle teravih namazı kılınacağını belirten Başoğlu, Hasan Sezai ve Darül Hadis camilerinin bahçesinde de vatandaşların katkılarıyla iftarlar verileceğini sözlerine ekledi.

Başoğlu, ramazan ayında vatandaşların özellikle sofralarını ihtiyaç sahibi kişilerle paylaşmalarını istedi.

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