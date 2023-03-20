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Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, saat 12.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeşim Sert Karaaslan  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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