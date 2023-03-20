Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, saat 12.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.