Dolar
19.02
Euro
20.33
Altın
1,983.12
ETH/USDT
1,784.00
BTC/USDT
28,190.00
BIST 100
5,071.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 185 kişiden 48'inin tutuklandığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Ankara

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü ifade edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerIendirilen 1193 hesap yöneticisinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "746 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 185 şahıs gözaltına alınmış, 48'i tutuklanmıştır." bilgisi verildi.

Ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı aktarıldı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek, vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek, cüzdanların dondurulmasının sağlandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği" iddialarını yalanladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirledik
Karaismailoğlu: 1 ay içerisinde Adıyaman'daki vatandaşlarımızın tamamını konteyner ve prefabriklere almayı planlıyoruz
Pakistan'dan insani yardım malzemesi taşıyan ilk gemi Mersin Limanı'na geldi
Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinde haftada iki gün Enderun usulü teravih namazı kılınacak

Benzer haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği" iddialarını yalanladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği" iddialarını yalanladı

Pakistan'dan insani yardım malzemesi taşıyan ilk gemi Mersin Limanı'na geldi

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı

Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı
Depremde devrilen Adıyaman'daki 2 bin yıllık sütun ayağa kaldırılacak

Depremde devrilen Adıyaman'daki 2 bin yıllık sütun ayağa kaldırılacak
Adıyaman'daki sosyal marketler 30 bin ailenin ihtiyaçlarını karşıladı

Adıyaman'daki sosyal marketler 30 bin ailenin ihtiyaçlarını karşıladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet