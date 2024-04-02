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Seçimi 9 ilçede bağımsız adaylar kazandı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 9 ilçede bağımsız adaylar belediye başkanlığını kazandı, Konya'nın Hüyük ilçesi belediye başkanlığına seçilen Sadık Sefer oy oranında ilk sırada yer aldı.

Ergün Haktanıyan  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Seçimi 9 ilçede bağımsız adaylar kazandı

Kayseri

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Konya'nın Hüyük ilçesinde Sadık Sefer, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde Adem Ceylan, Ardahan'ın Damal ilçesinde Kemal Çamliyurt, Samsun'un Çarşamba ilçesinde Hüseyin Dündar, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Muammer Yanık, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Ali Kaim, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde Fuat Koçal, Uşak'ın Banaz ilçesinde Zafer Arpacı ve Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Mahmut Dal bağımsız aday olarak girdikleri seçimde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

Sadık Sefer, bağımsız adaylar arasında en yüksek oy oranıyla seçilen isim oldu.

İlçelerde belediye başkanlığını kazanan bağımsız isimlerin oy sayısı ve oranları şöyle:


Adı-Soyadıİl/İlçeOy sayısıOy oranı
BağımsızSadık Sefer
Konya/Hüyük
5.403%53,13
BağımsızAdem Ceylan
Ankara/Çamlıdere
4.846%49,56
BağımsızKemal Çamliyurt
Ardahan/Damal
700
%44,59
BağımsızHüseyin Dündar
Samsun/Çarşamba
35.440
%42,96
BağımsızMuammer Yanık
Kastamonu/Bozkurt
1.456%42,75
BağımsızAli Kaim
Nevşehir/Hacıbektaş
1.273
%42,1
BağımsızFuat Koçal
Trabzon/Vakfıkebir
6.484
%38,21
BağımsızZafer Arpacı
Uşak/Banaz
3.355
%32,79
BağımsızMahmut Dal
Adana/Saimbeyli
2.071%23,72
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