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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı çalışanlarının öldürülmesini kınadı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı çalışanlarının öldürülmesini kınadı.

Mümin Altaş  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı çalışanlarının öldürülmesini kınadı

Ankara

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Merkezi Mutfağı çalışanlarını hedef alan saldırı sonucunda, yardım götüren birçok sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Kılıç, şunları kaydetti:

"İsrail'in hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda binlerce masum insan yaşamını yitirmiştir. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen soykırım sebebiyle acilen önlem alınması, İsrail devletinin işlediği savaş suçları sebebiyle bir an evvel yargılanması gerekmektedir. Uluslararası hukuku ve insanlığı yok sayan bu saldırılara karşı mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz."

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