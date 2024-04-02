Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı çalışanlarının öldürülmesini kınadı
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı çalışanlarının öldürülmesini kınadı.
Ankara
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Merkezi Mutfağı çalışanlarını hedef alan saldırı sonucunda, yardım götüren birçok sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
- İsrail'in Gazze'ye saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları öldü
- ABD merkezli yardım kuruluşu, Gazze'de çalışanlarının İsrail ordusunca öldürülmesini "trajedi" olarak tanımladı
- İsrail saldırılarının hedefi olan World Central Kitchen Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek sağlıyor
Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Kılıç, şunları kaydetti:
"İsrail'in hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda binlerce masum insan yaşamını yitirmiştir. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen soykırım sebebiyle acilen önlem alınması, İsrail devletinin işlediği savaş suçları sebebiyle bir an evvel yargılanması gerekmektedir. Uluslararası hukuku ve insanlığı yok sayan bu saldırılara karşı mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz."
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İsrail’in Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarını hedef alan saldırısı sonucu yardım götüren birçok sivil hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve bu saldırıyı kınıyoruz.— Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) April 2, 2024
İsrail’in hedef gözetmeksizin…