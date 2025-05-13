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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Özcan Yıldırım  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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