Dolar
25.95
Euro
28.34
Altın
1,926.57
ETH/USDT
1,968.20
BTC/USDT
31,086.00
BIST 100
6,015.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 270 bin kişi geçti

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı tatilinde 270 bin kişi geçiş yaptı.

Bayram Sarayoğlu  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 270 bin kişi geçti

Artvin

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla açıklanan 9 günlük tatil süresince Sarp Sınır Kapısı'ndan günlük ortalama 30 bin yolcu ve 1800 aracın giriş çıkış yaptığı bildirildi.

Tatil süresince sınır kapısını kullanarak geçiş yapan yolcu sayısının 270 bin, araç sayısının ise 16 bin olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Valiliğin aldığı ek tedbirler, İl Emniyet Müdürlüğünün ek görevlendirmeleriyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadan vatandaşların güvenli şekilde giriş çıkış yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların, satın aldıkları elektronik eşyaların vergi iade işlemleri için Gürcistan tarafında 3-4 saati bulan beklemelerin yaşandığı, gümrük kapısının tam kapasiteyle hizmet vermesine rağmen zaman zaman özel araç kuyruklarının oluştuğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de buğday ekili tarlada çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü
Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar, bayram tatilinde 334 kişiyi boğulmaktan kurtardı
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 180 bini buldu
Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 270 bin kişi geçti
Aladağlar'da tırmanış sırasında ayak bileği kırılan dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı

Benzer haberler

Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 270 bin kişi geçti

Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 270 bin kişi geçti

Barhal Çayı rafting tutkunlarını ağırlıyor

Kapadokya'daki müze ve ören yerleri bayramda 140 bin kişiyi ağırladı

İstanbul Havalimanı bayram tatili dönüşünde yolcu rekorunu yeniledi

İstanbul Havalimanı bayram tatili dönüşünde yolcu rekorunu yeniledi

İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri bayramın ardından sakin bir gün geçiriyor

İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri bayramın ardından sakin bir gün geçiriyor
İstanbul'da havalimanı ve otogarda tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor

İstanbul'da havalimanı ve otogarda tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet