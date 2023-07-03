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Aladağlar'da tırmanış sırasında ayak bileği kırılan dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'da tırmanış yaparken ayak bileği kırılan dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı.

Harun Reşit YILDIKO  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Aladağlar'da tırmanış sırasında ayak bileği kırılan dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı

Niğde

Zirve çanağı mevkisinde tırmanış yapan F.Y.S, düşerek ayak bileğini kırdı.

İhbar üzerine, bölgeye AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Arazinin engebeli yapısı nedeniyle dağdan indirilemeyen F.Y.S, 24 saatlik çalışmanın ardından askeri helikopterle bulunduğu yerden alındı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen dağcının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Aladağlar'da tırmanış sırasında ayak bileği kırılan dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı

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