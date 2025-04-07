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Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 143 bin 846 yolcu geçti

Türkiye'nin Kafkaslara açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan, Ramazan Bayramı tatilinde 143 bin 846 yolcu geçiş yaptı.

Yusuf Okur  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 143 bin 846 yolcu geçti

Artvin

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda, Ramazan Bayramı tatilini kapsayan 29 Mart ve 6 Nisan tarihleri arasında yoğunluk yaşandı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek tatillerini Gürcistan'da geçirmek isteyenlerden 72 bin 337 kişi çıkış, 71 bin 509 kişi de Türkiye'ye giriş yaptı.

Geçiş yapanların büyük bir bölümünü Türk vatandaşları oluştururken toplamda geçiş sayısı 143 bin 846 olarak kayıtlarda yer aldı.

Söz konusu tarihlerde otobüs, minibüs ve otomobil sınıfında ise 4 bin 538 gelen, 4 bin 682 giden olmak üzere 9 bin 220 araç sınır kapısından geçiş yaptı.

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