Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü
Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan "Bedevi Reis" isimli balıkçı teknesinin ambar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Yangın nedeniyle teknede hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.