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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve kamyonet şarampole devrildi, 25 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat çift yönlü aksayan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Müslüm Etgü   | 01.10.2022
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve kamyonet şarampole devrildi, 25 kişi yaralandı Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 41 BN 778 plakalı yolcu otobüsü ile 34 BLB 224 plakalı saman yüklü kamyonet, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Suruç ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Otobüsteki yaralılar, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler ile 23 yolcu, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat çift yönlü aksayan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kazanın, hatalı sollama nedeniyle sürücülerin çarpışmamak için manevra yapması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

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