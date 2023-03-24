Dolar
19.07
Euro
20.50
Altın
1,996.64
ETH/USDT
1,789.70
BTC/USDT
27,999.00
BIST 100
5,008.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, EURO2024 Elemeleri D Grubu'nda yarın deplasmanda Ermenistan ile yapacağı maç için Başkent Erivan’a geldi.
logo
Gündem

Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücünün cesedi bulundu

Şanlıurfa'da sele kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'ün cenazesine 9 gün sonra ulaşıldı.

Eşber Ayaydın  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücünün cesedi bulundu

Şanlıurfa

Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak sürücüsüyle gözden kaybolan tırla ilgili çalışmalara, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğü bölgede 9 gündür devam ediliyor.

Aralarında Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişilik ekibin çalışması sonrası Ergün'ün cenazesine ulaşıldı.

Ergün'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aileye başsağlığı dileyerek, "Aralıksız çalışmaların sonucunda ekiplerimiz, Bozova ilçemizde sel sebebiyle kaybolan kardeşimizin cansız bedenine ulaştı. Emin Ergin kardeşimizin ailesi ve yakınlarıyla aynı üzüntüyü paylaşıyoruz. Kardeşimizin mekanı cennet, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kentte 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı tır devrilip sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonlarıyla da kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlar Varank ve Dönmez, İskenderun'da bazı sanayi tesislerini inceledi
Adana'da 2 bin kişilik konteyner kent kuruluyor
Depremzede hacı adayları haklarını 2024 yılına erteleyebilecek
İstanbul'da mide botoksu ameliyatı olan kişinin ölümüne ilişkin 2 kişi yakalandı
Dünya Etnospor Konfederasyonu depremzedeler için dayanışma obalarının sayılarını artırıyor

Benzer haberler

Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücünün cesedi bulundu

Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücünün cesedi bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu selden etkilenen Şanlıurfa'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Şanlıurfa'da depremzedelerle sahur yaptı

Şanlıurfa'da selden zarar gören evlerin duvarları boyanmaya başlandı

Şanlıurfa'da selden zarar gören evlerin duvarları boyanmaya başlandı
Şanlıurfa'da hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü

Şanlıurfa'da hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü
Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet