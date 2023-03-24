Depremlerin etkilediği yerlerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki çadır kentte cuma namazı eda edildi.
Çadır mescitte kılınan namaz öncesi vaaz verildi, depremlerde hayatını kaybedenler için dua okundu.
Cemaattekilerin bir kısmı mescidin dolması nedeniyle dışarıda namaz kıldı.
Hatay
Bölgedeki camilerin yıkılması veya hasar görmesi nedeniyle Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde müminler, ramazan ayının ilk cuma namazı için çadır mescitlerde saf tuttu.
Aksaray Mahallesi'nde de cemaat, Mezarlık Camisi bahçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca kurulan mescitte cuma namazını kıldı.
Çadır mescitte yer bulamayan bir kısım cemaat namazını dışarıya serilen hasırların üzerinde eda etti.
Namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Fotoğraf: Ömer Ürer/AA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde de Müslümanlar, cuma namazı için müftülüğün bahçesinde kurulan çadırda bir araya geldi.
Verilen vaazın ardından cuma namazını kılan müminler, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.
İskenderun ilçesinde de cemaat cuma namazı için Hacı Ahmet Karatoyuk Camisi'nde saf tuttu.
Depremden etkilenen Dörtyol ilçesinde de ramazanın ilk cuma namazı Numune Evler Mahallesi'ndeki çadır mescitte eda edildi.
Osmaniye
Osmaniye'de de cemaat, depremlerde hasar görmeyen camilerde saf tuttu.
Toprakkale ilçesinde de Organize Sanayi Bölge Camisi'nde verilen vaazın ardından müminler cuma namazını kıldı ve depremde hayatını kaybedenler için dua etti.
Fotoğraf: Şahin Oktay/AA
Malatya
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin etkilediği kentte, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki yaklaşık 200 dönüm alanda kurulan konteyner kentte İslam aleminin kutsal ayı ramazanın ilk cuma namazı kılındı.
Yaklaşık 8 bin kişinin yerleştirildiği alanda oluşturulan çadır mescitte kılınan cuma namazı öncesi imam hatip tarafından vaaz verildi. Cuma namazında ayrıca depremde ölenler için dua edilip helallik alındı.
Vatandaşların cuma namazına yoğun ilgi gösterdiği, bazılarının mescidin dolması nedeniyle dışarıda namaz kıldığı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.