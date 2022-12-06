Şanlıurfa'da sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gece saatlerde başlayan sis, etkili oldu.
Şanlıurfa
Sis nedeniyle araçlar farları açık şekilde ilerlerken Akçakale-Şanlıurfa kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının 10 derece civarında ölçüldüğü ilçede trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
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