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Şanlıurfa'da sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gece saatlerde başlayan sis, etkili oldu.

Mustafa Güçlü   | 06.12.2022
Şanlıurfa'da sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü Fotoğraf: Mustafa Güçlü/AA

Şanlıurfa

Sis nedeniyle araçlar farları açık şekilde ilerlerken Akçakale-Şanlıurfa kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 10 derece civarında ölçüldüğü ilçede trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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