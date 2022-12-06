Kayseri'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Kayseri'de sabah etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Kayseri
Sabah yola çıkan vatandaşlar, yoğun sisle karşılaştı. Ulaşımı olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araç farlarını yakıp takip mesafesini açarak ilerlemeye çalıştı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yer yer etkili olan sisin görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdüğünü bildirildi.
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