Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde Silindir Operasyonu: 400 gözaltı
İçişleri Bakanı Soylu, organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan Silindir Operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 502 kişiden 400'ünün gözaltına alındığını açıkladı
Ankara
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