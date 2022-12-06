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Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde Silindir Operasyonu: 400 gözaltı

İçişleri Bakanı Soylu, organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan Silindir Operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 502 kişiden 400'ünün gözaltına alındığını açıkladı

Sefa Şahin   | 06.12.2022
Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde Silindir Operasyonu: 400 gözaltı

Ankara

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