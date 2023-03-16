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Şanlıurfa'da sel sonrası 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'da dün yaşanan sel felaketinin ardından bodrum katını su basan alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedeni bulundu, kentte sel sonucu can kaybı 15'e çıktı.

Eşber Ayaydın, Mehmet Akif Parlak  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Şanlıurfa'da sel sonrası 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak - AA

Şanlıurfa

Şiddetli sağanağın ardından derelerin taşması sonucu yaşanan sel sonrası yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma ekipleri, Eyyübiye ilçesinde sel sonucu bodrum katı suyla dolan bir alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenini buldu.

Cesedin, kayıp olduğu bildirilen temizlik görevlisi Ömer Zaman'a ait olduğu değerlendiriliyor.

Böylelikle sel nedeniyle kentteki can kaybı 15'e yükseldi.


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