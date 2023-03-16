Şanlıurfa'da sel sonrası 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Şanlıurfa'da dün yaşanan sel felaketinin ardından bodrum katını su basan alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedeni bulundu, kentte sel sonucu can kaybı 15'e çıktı.
Şanlıurfa
Şiddetli sağanağın ardından derelerin taşması sonucu yaşanan sel sonrası yürütülen arama çalışmaları sürüyor.
Arama kurtarma ekipleri, Eyyübiye ilçesinde sel sonucu bodrum katı suyla dolan bir alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenini buldu.
Cesedin, kayıp olduğu bildirilen temizlik görevlisi Ömer Zaman'a ait olduğu değerlendiriliyor.
Böylelikle sel nedeniyle kentteki can kaybı 15'e yükseldi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.