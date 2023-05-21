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Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri ve caddeleri su bastı.

Şafak Sağ  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Şafak Sağ/AA

Şanlıurfa

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle bazı evleri ve caddeleri su bastı.

Ceylanpınar Belediyesi ekipleri, evlere giren suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, su baskını yaşanan Yenişehir Mahallesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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